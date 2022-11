UPA fica sem energia em Juazeiro do Norte; imagens viralizam nas redes sociais

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Limoeiro, em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza, ficou sem energia elétrica, neste sábado, 12. Imagens do funcionamento da unidade de saúde às escuras viralizaram nas redes sociais. Nesta segunda-feira, a gerente administrativa da UPA, Magda Moreno, informou que a queda de energia durou cerca de 30 minutos. A gestora também desmentiu informações divulgadas nas redes sociais, de que pacientes haviam sido transferidos para outras unidades por conta da interrupção do fornecimento de energia.

A queda de energia aconteceu durante uma forte chuva que caía na cidade caririense. Chegou a acontecer até queda de granizo no município durante o último sábado. As informações são do repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri. A gerente administrativa da UPA Limoeiro afirmou que, apesar da falta de energia, a Unidade possui um gerador e que o tempo sem o fornecimento equivale ao tempo necessário para ligar o gerador. “Vale salientar que não teve nenhum problema de urgência com nenhum paciente".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Nós não tínhamos paciente na vermelha [zona de triagem da UPA para casos graves, em que o paciente deve receber atendimento imediato]. Os pacientes na amarela [de casos urgentes, que o paciente consegue esperar até 60 minutos) foram todos atendidos. Graças a Deus não tínhamos nenhum paciente em estado grave. Ficamos alguns minutos parados, mas tudo ocorreu de forma tranquila", afirmou a gerente.

Sobre o assunto Juazeiro do Norte registra chuva de granizo; veja previsão para o Cariri

Tags