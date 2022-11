Inmet emite alerta de chuvas intensas para 111 cidades do Ceará; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta segunda-feira, 14, um alerta de perigo potencial de chuvas intensas em 111 cidades das regiões Norte, Noroeste e Sertões do Ceará. O alerta de perigo nas precipitações segue até a manhã desta terça-feira, 15.

De acordo com o Inmet, para os municípios incluídos no alerta, existe possibilidade de chuvas de até 50 milímetros, ventos intensos (40 e 60 km por hora), interrupção no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e até queda de galhos de árvores.

Durante o alerta meteorológico, o órgão recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores em caso de fortes chuvas acompanhadas de ventania, pois nesses locais o risco de queda de raios é consideravelmente maior.

Outra orientação é não estacionar veículos no entorno de torres de transmissão ou placas placas de propaganda. Além disso, é orientado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

O Inmet ainda lembra que caso as chuvas resultem em algum dano estrutural, material ou físico, a Defesa Civil deve ser acionada, por meio do telefone 199. Outra opção é ligar para o Corpo de Bombeiros do Ceará, que atende pelo número 193.

Além do Ceará, os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins também foram alertados das condições de chuvas.

Confira a lista das cidades

Acarape

Acaraú

Acopiara

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracoiaba

Ararendá

Aratuba

Barroquinha

Baturité

Bela Cruz

Boa Viagem

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Carnaubal

Catunda

Caucaia

Chaval

Choró

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibiapina

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jijoca de Jericoacoara

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Milhã

Miraíma

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Russas

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pedra Branca

Pentecoste

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Redenção

Reriutaba

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Senador Sá

Sobral

Solonópole

Tamboril

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará



