Criança de cinco anos morre após ser baleada durante culto em igreja de Crateús

Atualizada 16h24

Um menino de cinco anos de idade morreu após ser baleado durante um culto em Crateús, a 359km de Fortaleza. O caso foi registrado na noite do sábado, 12. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou o falecimento da criança.

A vítima estava em um culto com familiares quando criminosos armados chegaram ao local e atiraram contra pessoas em um outro evento — uma festa que acontecia em um imóvel ao lado do templo. No entanto, a criança foi atingida por uma bala perdida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações estão a cargo da Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Crateús. Uma motocicleta usada na ação criminosa foi apreendida.

O POVO apurou que os tiros aconteceram no assentamento São José e que o menino, identificado apenas como Pedro, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



Outros casos no Ceará

Uma criança e uma mulher foram baleadas na comunidade Tatumundé, no bairro Siqueira, em Fortaleza, no dia 12 de setembro. Crianças brincavam na rua quando aproximadamente 10 criminosos chegaram à rua e começaram a atirar.

No dia 20 de agosto deste ano um bebê de nove meses de idade, Abraão Lucca, foi morto com um tiro na cabeça. O crime aconteceu no bairro Pici, em Fortaleza. Suspeitos da participação do crime foram presos.

No dia 1 de setembro uma criança de 5 anos e um adulto foram mortos no município de Poranga, a 359km de Fortaleza. Já no dia 3 de setembro, uma menina de dois anos de idade, identificada como Maria Alice, foi morta a tiros. Dois dias depois, mãe e filha foram mortas no bairro Siqueira. As vítimas tinham 33 e 16 anos, respectivamente. Um suspeito foi preso.

No dia 8 de setembro, um casal foi executado dentro da própria residência, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Uma criança de 2 anos foi baleada na ação. O homem e uma mulher, de 22 e 23 anos foram mortos a tiros. Ambos possuíam antecedentes criminais por roubo. A criança foi baleada e socorrida para um hospital.



Guerra das facções vitimam crianças

Em setembro deste ano O POVO conversou com familiares de crianças que foram mortas em tiroteios relacionados a guerra de facões. Os parentes alegam que disputa das organizações criminosas têm destruído famílias.

"Todos nós corremos risco de ser alvo de uma bala perdida por causa dessa guerra maldita que não acaba nunca", afirma uma fonte, que não será identificada por questão de segurança.

Sobre o assunto Ceará tem poucas chuvas neste domingo, 13

Primeiro remédio contra Covid chega ao Ceará; Estado recebeu 1.950 tratamentos

Polícia cumpre 478 mandados em 26 unidades prisionais do Ceará

Tags