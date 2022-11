Elefante Letrado: escola cearense ajuda a desenvolver tecnologia em inteligência artificial

Plataforma digital auxilia na formação do hábito da leitura e no desenvolvimento da compreensão leitora em estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

O Elefante Letrado, plataforma digital que auxilia na formação do hábito da leitura e no desenvolvimento da compreensão leitora em estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, está desenvolvendo uma tecnologia em inteligência artificial para avaliar a fluência da leitura de alunos que utilizam a ferramenta.

A iniciativa vem sendo apoiada pelo colégio cearense Farias Brito e outras instituições do Brasil.

Mais de mil alunos da escola cearense estão contribuindo com a pesquisa, vai implementar o novo recurso, devendo ser lançado ainda nesta ano. O mecanismo para avaliação da fluência da leitura oral desenvolvido pelo Elefante Letrado associa pedagogia, neurociências e tecnologia da informação.

A nova tecnologia objetiva auxiliar os professores no acompanhamento da evolução da fluência de leitura dos alunos. A fundadora do Elefante Letrado, Scheila Vontobel, pontua que a nova funcionalidade será de grande impacto na dinâmica do ensino e da aprendizagem nas escolas.

"Essas novas avaliações serão importantes instrumentos para que os educadores possam ser ainda mais efetivos em suas práticas pedagógicas junto aos seus diferentes alunos", explica a fundadora.

A plataforma possui mais de 13 milhões de livros lidos desde a sua fundação, em 2013, estando presente em 558 cidades de diferentes estados brasileiros e em nove países como língua de herança. São disponibilizadas obras de diferentes gêneros textuais, classificados de acordo com os níveis de proficiência do leitor.

Funcionamento da plataforma

No Elefante Letrado, os estudantes fazem seu próprio percurso de leitura, escolhendo entre títulos variados e avançando nos níveis à medida em que realizam jogos de compressão leitora, que estão alinhados aos descritores da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

