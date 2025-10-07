Tentativa de chacina deixa um morto e três baleados em Ibicuitinga

Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) efetuaram a prisão em flagrante do suspeito do crime / Crédito: Reprodução/ SSPDS

Uma tentativa de chacina deixou um adolecentes de 17 anos morto e outras três pessoas lesionadas por arma de fogo, na noite de segunda-feira, 6, no bairro Alto São Francisco, no município de Ibicuitinga, no Interior do Ceará. LEIA MAIS | Saiba mais sobre o TCP, facção que expandiu sua atuação no CE em setembro

