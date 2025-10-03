Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia apreende granada e armas de fogo em operação no município de Boa Viagem

Polícia apreende granada e armas de fogo em operação no município de Boa Viagem

Quatro suspeitos foram capturados pela PMCE; ação contou com apoio de equipes especializadas
Atualizado às Autor Victor Marvyo
Autor
Victor Marvyo Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma granada e duas armas de fogo foram apreendidas na manhã desta quinta-feira, 3, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Boa Viagem, no município localizado a 221,4 km de Fortaleza, nas margens da BR-020.

A ação resultou na captura de quatro suspeitos, sendo três adultos e um adolescente.

A operação foi conduzida pelo Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), após denúncia sobre a possível presença de uma arma escondida em um terreno abandonado.

LEIA MAIS | Cachaça apreendida no Ceará será periciada após casos de intoxicação por metanol

Granada localizada em terreno

Durante a busca, os militares encontraram uma granada e uma munição calibre 5.56. Diante do achado, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para realizar o recolhimento e adotar os procedimentos de segurança em relação ao artefato explosivo.

LEIA TAMBÉM | Réus por chacina de Viçosa do Ceará vão a júri popular; veja crimes

Ainda durante a ocorrência, novas informações levaram os agentes até um imóvel no bairro Boaviaginha, onde, segundo denúncias, estariam integrantes de um grupo criminoso. No local, os policiais abordaram quatro suspeitos e apreenderam duas armas de fogo: uma pistola calibre .40 e um revólver calibre .38.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar