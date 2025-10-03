Polícia apreende granada e armas de fogo em operação no município de Boa Viagem

Polícia apreende granada e armas de fogo em operação no município de Boa ViagemQuatro suspeitos foram capturados pela PMCE; ação contou com apoio de equipes especializadas
Uma granada e duas armas de fogo foram apreendidas na manhã desta quinta-feira, 3, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Boa Viagem, no município localizado a 221,4 km de Fortaleza, nas margens da BR-020.
A ação resultou na captura de quatro suspeitos, sendo três adultos e um adolescente.
A operação foi conduzida pelo Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), após denúncia sobre a possível presença de uma arma escondida em um terreno abandonado.
Granada localizada em terreno
Durante a busca, os militares encontraram uma granada e uma munição calibre 5.56. Diante do achado, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para realizar o recolhimento e adotar os procedimentos de segurança em relação ao artefato explosivo.
Ainda durante a ocorrência, novas informações levaram os agentes até um imóvel no bairro Boaviaginha, onde, segundo denúncias, estariam integrantes de um grupo criminoso. No local, os policiais abordaram quatro suspeitos e apreenderam duas armas de fogo: uma pistola calibre .40 e um revólver calibre .38.