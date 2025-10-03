Polícia apreende granada e armas de fogo em operação no município de Boa Viagem

As quatro pessoas detidas e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem, onde os procedimentos cabíveis estão sendo realizados. / Crédito: PMCE / Divulgação

Uma granada e duas armas de fogo foram apreendidas na manhã desta quinta-feira, 3, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Boa Viagem, no município localizado a 221,4 km de Fortaleza, nas margens da BR-020. A ação resultou na captura de quatro suspeitos, sendo três adultos e um adolescente.