Horizonte: preso segundo suspeito de latrocínio contra subtenente

Crime ocorreu em Fortaleza em 31 de dezembro de 2022, causando morte do subtenente e ferimento à filha do militar; suspeito estava escondido em Horizonte

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu nessa quarta-feira, 4, o segundo suspeito do latrocínio contra um subtenente do Exército. O crime ocorreu no Centro de Fortaleza em 31 de dezembro de 2022.

O suspeito, identificado como Andrés Matheus Moraes Janden, tem 20 anos e antecedente criminal por tráfico de drogas. Ele estava escondido em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Ao notar os policiais chegando no local, Andrés tentou fugir. Ele foi capturado, no entanto, por policias da 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O primeiro suspeito havia sido preso na Capital em 2 de janeiro. Ainda há mais um possível envolvido no crime, que segue foragido. Os três tiveram os pedidos de prisão preventiva aprovados pela Justiça.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

181 WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

(85) 3101 0181 DHPP: (85) 3257 4807

