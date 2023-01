Acidente com avião é registrado em Aquiraz, no Ceará

Um acidente com pelo menos um ultraleve ocorreu em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O avião caiu no mar. O caso foi registrado na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que acionou o Corpo de Bombeiros. O piloto da aeronave morreu. O óbito foi atestado pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).

Imagens mostram destroços na areia da praia. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará confirmou a ocorrência e relatou que as equipes se deslocavam para a área. A informação que chegou à Ciops é de que dois monomotores teriam colidido e caído no mar, na Praia da Marambaia, em Aquiraz.

A única vítima confirmada é o piloto da aeronave, um ultraleve avançado Vimana R-12. Trata-se do médico Francisco Sérgio Menescal de Macedo, de 74 anos, que também era o proprietário do avião.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Testemunhas relataram que viram a aeronave "se desfazendo". Nas imagens, é possível ver um ultraleve e o socorro a pelo menos uma vítima. "Fabricado em Recife, de muita qualidade, mas com gambiarras", disse uma fonte sobre a aeronave.

Segundo O POVO apurou, ultraleves e outros monomotores costumam ser vistos com frequência no litoral de Aquiraz, principalmente as que decolam da Lagoa do Catu, próximo ao local do acidente.

Com informações de André Bloc e Bia Freitas

Atualizada ás 18h35



Sobre o assunto Ceará fecha 2022 com redução de 10% no número de assassinatos

Ceará termina 2022 com três chacinas registradas, redução em relação a 2021

Réveillon 2023: Três pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais do Ceará

Tags