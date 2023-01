Irmãos são presos por tráfico de drogas no bairro José Walter

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) capturou dois irmãos com envolvimento no tráfico de drogas. A dupla foi presa durante a venda dos ilícitos no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza, nessa terça-feira, 3. Drogas como crack e cocaína, celulares e dinheiro foram confiscados pelos agentes na abordagem.

De acordo com a SSPDS, agentes do 8º Distrito Policial (DP) estavam em campo para averiguar informações a respeito da venda de drogas. Se dirigindo ao local, os agentes encontram Antônia Gerliene Oliveira Silva, 34 anos, sem antecedentes criminais, comercializando drogas.

A mulher não notou a chegada dos policiais civis, chegando a oferecer drogas achando que o agente fosse um cliente. No imóvel, os investigadores encontraram Francisco Welerson Oliveira Silva, 28 anos, com ficha criminal por tráfico de drogas, homicídios, posse ilegal de arma de fogo, receptação e furto. Welerson é irmão de Gerliane.

Com os suspeitos, foram confiscados papelotes de crack e cocaína, prontos para a venda, dois celulares, uma balança de precisão, uma quantia de dinheiro vivo, além de vários utensílios para embalar os entorpecentes. Os irmãos foram levados ao 8º Distrito Policial, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

8º Distrito Policial: (85) 3101-2950



