Motorista de aplicativo é morto a tiros em Fortaleza

Um motorista de aplicativo foi morto a tiros na rua Oscar Romero, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 5. A informação de que a vítima é um profissional de transporte é da associação dos motoristas de aplicativo.



Segundo O POVO apurou com o policiamento da área, a vítima conduzia o automóvel e foi atingida por tiros que vieram de um passageiro do banco de trás.

Depois que cometeu o crime, o indivíduo desembarcou do carro. No mesmo local havia uma pessoa pilotando uma motocicleta, que o aguardava. A dupla fugiu.



Um capacete estava dentro do carro e seria do autor do crime. Os pertences da vítima, como aparelho celular e documentos, também não estavam no automóvel.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte de um homem de 28 anos, que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo.

A pasta informou que o patrulhamento na área é feito por meio do 21º Batalhão da Polícia Militar e que o policiamento ostensivo é realizado pela Força Tática e motopatrulhamento. Ainda conforme a SSPDS, há reforço por meio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Batalhão de Choque.

A Secretaria também informou que o bairro tem um efetivo do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades.



Aerolândia

No dia 30 de dezembro uma motorista de aplicativo foi morta vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), na avenida Raul Barbosa, bairro Aerolândia, em Fortaleza.

A vítima, que cursava Direito e era contadora, costumava trabalhar com transporte por aplicativo no período da noite e conduzia uma passageira. Ela teve que parar em um sinal de trânsito e foi atacada por criminosos que a renderam e exigiram o aparelho celular. A moça tentou reagir, mas foi esfaqueada.

Samira Albino Ribeiro, de 32 anos, ainda dirigiu ferida para chegar a uma unidade de saúde, mas perdeu o controle do carro e colidiu com um poste. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos.

