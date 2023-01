Advogado é preso em flagrante por esfaquear sobrinho na Cidade dos Funcionários

Repórter do caderno de Cidades

Caso ocorreu durante uma briga entre os dois. Policiais civis do 13º Distrito Policial, que é localizado a cerca de 200 metros do local do fato, atenderam a ocorrência

Um advogado foi preso em flagrante suspeito de esfaquear o sobrinho na manhã desta quinta-feira, 5. O caso ocorreu no bairro Cidade dos Funcionários. Conforme a decisão da audiência de custódia a qual Moacir Luna Guedes, de 65 anos, foi submetido, a vítima foi lesionada duas vezes no tórax.

O advogado foi preso em flagrante, após policiais civis do 13º Distrito Policial (13º DP), que é localizado a cerca de 200 metros do local do fato, serem acionados por populares. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Moacir rendido pela vítima.

Ainda conforme a decisão, o crime ocorreu durante uma briga envolvendo os dois homens. Moacir foi autuado por tentativa de homicídio.



A audiência de custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

"No caso em tela, a prática delituosa imputada ao indiciado (homicídio tentado), é grave, convulsiona a ordem pública, gera clamor e intranquilidade às pessoas debem, sendo temerário, no momento, colocar o autuado em liberdade, mesmo porque subsistem algumas das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, no caso, garantia da ordem pública", justificou o juiz Sílvio Pinto Falcão Filho.



O POVO não localizou a defesa de Moacir Luna na noite desta quinta-feira, 5.



