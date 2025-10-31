Guaiúba: 67 anos do Núcleo Colonial Pio XII; conheça a história

O Núcleo Colonial Pio XII foi fundado em 3 de outubro de 1958 / Crédito: Divulgação/Rafael Rosário

O Núcleo Colonial Pio XII, hoje distrito São Jerônimo, do município de Guaiúba, foi criado em 31 de outubro de 1958. A localidade surgiu de um terreno cedido à União, utilizado para medidas da Reforma Agrária no Ceará, e recebeu imigrantes brasileiros e estrangeiros.

Um dos marcos para o Núcleo Pio XII foi a chegada de nove famílias japonesas em maio de 1960, para cuidar da terra e incentivar a produção para abastecer a capital, Fortaleza. Confira a história do Núcleo Colonial Pio XII e como a realidade da população mudou durante os 67 anos de fundação. Como foi a criação do Núcleo Colonial Pio XII? A criação do Núcleo Colonial Pio XII foi perpassada por aspectos políticos, econômicos e até religiosos. O primeiro deles foi o Primeiro Encontro dos Bispos do Nordeste, encabeçado por Dom Hélder Câmara e Dom Eugênio.

Essa reunião aconteceu em Campina Grande, na Paraíba, e contou com a presença do presidente da época, Juscelino Kubitschek. "A reunião desses bispos é histórica porque, desde a Proclamação da República, o estado estava separado da religião. Essa união do poder religioso com o poder temporal… inseriu a região no Plano de Metas e atendeu a vários pedidos”, explica o historiador Rafael Nogueira. Rafael estudou a história que perpassa o Núcleo no livro "Núcleo Colonial Pio XII: um resgate histórico da primeira reforma agrária do Estado do Ceará" e elenca que os núcleos coloniais foram criados a partir deste encontro.

A notícia também circulou nos jornais. Na edição do O POVO de março de 1958 apresentava o plano do Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC), definido como "colonização a longo prazo", que previa a "abertura de novas terras para imigrantes nordestinos". Notícia da chegada dos japoneses no Ceará em 24 de agosto de 1962 Crédito: O POVO.doc Núcleo Colonial Pio XII: pioneirismo na Reforma Agrária Dois anos após o encontro, o Núcleo foi criado, especialmente para colocar em prática uma medida de Reforma Agrária, considerada a primeira do estado do Ceará.