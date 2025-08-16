Japão perde 1 milhão de habitantes: o que explica maior declínio populacional em mais de 50 anos

Getty Images Pessoas com mais de 65 anos atualmente representam quase 30% da população do Japão No ano passado, um excedente de quase um milhão de mortes em relação ao número de nascimentos fez o Japão ter o maior declínio populacional desde o início da série histórica, que se iniciou em 1968. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, descreveu a crise demográfica de seu país, com o envelhecimento da população e as baixas taxas de natalidade, como uma "emergência silenciosa".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele também prometeu políticas favoráveis às famílias, como creches gratuitas e horários de trabalho mais flexíveis. No entanto, os esforços para reverter o declínio nas taxas de natalidade entre as mulheres japonesas tiveram pouco impacto até o momento. Novos dados divulgados pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações no dia 6 de agosto mostram que o número de cidadãos japoneses caiu em 908.574 em 2024. O Japão teve 686.061 nascimentos, o menor número desde o início da série histórica em 1899, enquanto foram registradas cerca de 1,6 milhão de mortes.

Isso significa que, para cada bebê nascido, mais de duas pessoas morreram. Essa diferença marca o décimo sexto ano consecutivo de declínio populacional, o que gera pressões sobre os sistemas de previdência e de saúde do país. Getty Images A taxa de fertilidade no Japão é baixa desde a década de 1970 Imigração O número de residentes estrangeiros no Japão atingiu o recorde de 3,6 milhões em 1º de janeiro de 2025.

Hoje, imigrantes representam quase 3% da população do país. O governo acolheu a mão de obra estrangeira de forma tímida, ao lançar um visto para nômades digitais e iniciativas de treinamento e capacitação, mas a imigração continua a ser um tema controverso neste país amplamente conservador. O número total de habitantes do Japão está atualmente em 124,3 milhões.