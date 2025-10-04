Agricultura familiar do Nordeste vai à maior feira mundial alimentos

Agricultores familiares da Região Nordeste estarão na Anuga 2025, a maior feira internacional de alimentos e bebidas, que é realizada entre este sábado (4) e terça (7), em Colônia, na Alemanha.

A iniciativa é do Consórcio Nordeste, em parceria com ApexBrasil e Sebrae, com o objetivo de mostrar ao mercado europeu produtos de cerca de 30 agricultores da região, que concentra quase 50% dos produtores familiares do Brasil.

Além da Alemanha, a missão internacional também passará por Portugal. Além dos agricultores, estão no grupo secretários estaduais, diretores de empresas públicas da região, representantes de cooperativas de Minas Gerais e do Distrito Federal, e membros do Consórcio Nordeste.

Entre os produtos que serão apresentados estão: cafés e chocolates especiais, mel da Caatinga, amêndoas de castanha de caju, tapioca e goma fresca, feijão, óleo de coco, farinha de babaçu, cajuína, flores e uma vasta gama de produtos agroindustriais.

A Anuga é uma feira que ocorre a cada dois anos. A última edição movimentou cerca de US$ 530 milhões em negócios, em 2023.