Litoral Leste x Litoral Oeste: 4 praias para conhecer no Ceará

Canoa Quebrada, no litoral do leste do Ceará, é uma das praias mais bonitas do Nordeste / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

O litoral cearense é definitivamente um atrativo para quem vive dentro e fora do Estado. As belas praias com particularidades próprias e atividades exploratórias são um prato cheio para aqueles que desejam fugir da rotina nas férias.

No mapa, elas se dividem entre litoral leste e litoral oeste e são tantas que a escolha final pode ser difícil. Esta lista apresenta alguns desses destinos e o que eles oferecem, ajudando na decisão. Confira:



Praias para conhecer no Ceará: Litoral Leste

Rio Jaguaribe no município de Fortim Crédito: FCO FONTENELE Fortim

Fortim, a 132 km de Fortaleza, encanta pelas suas belezas naturais e mergulhos no mar ou no rio. Na lista de atrações, não perca o passeio de barco pelo Jaguaribe, que acontece ao longo do dia e permite apreciar a flora local. Um dos pontos de partida é no Canto da Barra, na foz do rio. Mais informações: @carpe_diem_fortim | (88) 99658 1841

Canoa Quebrada

Conhecida pelas belas falésias, a programação do dia pode ser aberta com uma caminhada pela orla, seguida por um banho de mar. A vida a noite acontece na Broadway de Canoa, com diversas opções para aproveitar. Uma dica de hospedagem é a pousada Borboleta, com acomodações aconchegantes e privativas, climatizadas e que lembram chalés.