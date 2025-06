Ceará recebe 11 novas ambulâncias do Samu para reforçar o atendimento de urgência

O Ceará recebeu 11 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entregues pelo Governo Federal por meio do Novo PAC. O investimento total para a renovação da frota e ampliação da capacidade de resposta nos atendimentos de urgência foi de R$ 48,5 milhões.

Desde o início da atual gestão federal, o Ceará já recebeu 113 novas ambulâncias. Os veículos recém-entregues vão beneficiar os municípios de Caririaçu, Crateús, Croatá, Aquiraz, Independência, Barroquinha, Baturité, Bela Cruz, Camocim e Paraipaba.

A entrega faz parte de um esforço nacional para fortalecer o atendimento pré-hospitalar em todo o país. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha: “Nossa meta, desde o início do governo do presidente Lula, é universalizar o Samu. Queremos garantir esse equipamento em 100% do território nacional, respeitando as especificidades de cada local”.

No total, 166 novas ambulâncias foram distribuídas para 137 municípios do Nordeste, além de uma para o estado de Roraima. Em todo o Brasil, já foram entregues 2.223 unidades — seis vezes mais do que o registrado entre 2019 e 2022, quando apenas 366 veículos foram disponibilizados à população. Com a ampliação do serviço, mais de 6,1 milhões de pessoas passaram a contar com o atendimento do Samu.

Do total de ambulâncias entregues, 1.917 foram destinadas à substituição de veículos com mais de 15 anos de uso, contribuindo para mais segurança, eficiência e qualidade nos atendimentos.