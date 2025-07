Fortaleza se prepara para a 13ª Festa de Iemanjá na Praia de Iracema

O evento, entre os dias 13 e 15 de agosto, conta com a apresentação do artista Fernando de Iemanjá no encerramento; veja programação

De 13 a 15 de agosto acontecerá a 13ª Festa de Iemanjá, no Aterro da Praia de Iracema, na Capital. O evento, que homenageia a “mãe de todos os orixás”, faz parte do calendário oficial da Cidade e foi reconhecido, por meio do Decreto nº 14.262, de 30 de julho de 2018, como Patrimônio Cultural Imaterial de Fortaleza.

A abertura oficial da edição, no dia 14 de agosto, é precedida, no dia 13, por uma abertura cultural no Centro Cultural Belchior, com apresentação de Patrícia Adjokè, das 17h às 18h. A festa é organizada pelo Fórum Permanente do Povo de Terreiro do Ceará (Pró Terreiro), em articulação com instituições e coletivos que representam as tradições afro-brasileiras e as culturas populares.