Ceará: mais de 37 mil crianças e adolescentes ainda não frequentam a escola

Um total de 37.212 crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos ainda não frequentam a escola no Ceará e precisam ser encontrados e matriculados. De acordo com dados disponibilizados nessa segunda feira, 28, no site da Busca Ativa Escolar (Bae), o Estado tem o quarto índice mais alto do Nordeste. Iniciativa, desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), utilizou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD Contínua 2024), implantada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

LEIA MAIS | Ceará tem pelo menos 1,6 milhão de crianças e adolescentes vivendo com privações de direitos, diz Unicef

Pela análise, é possível observar que, quanto a frequência escolar desse grupo etário no Nordeste, a unidade federativa só fica atrás da Bahia (51.067) do Maranhão (44.026) e de Pernambuco (43.457). Crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos que não frequentam a escola: Bahia: 51.067

Maranhão: 44.026

Pernambuco: 43.457

Ceará: 37.212

Paraíba: 30.518

Alagoas: 25.587

Rio Grande do Norte: 12.330

Sergipe: 10.857

Piauí: 10.840 No geral, em todo o Brasil há 993 mil crianças e adolescentes de 4 a 17 anos sem frequentar a escola – faixa etária em que a Educação é obrigatória, segundo a PNAD Contínua 2024.

As informações da plataforma indicam que no Ceará, 64% dos que estão fora da escola são meninos e 36% meninas. O perfil de crianças e adolescentes excluídos aponta desigualdades persistentes. Acerca da faixa etária, o grupo de 15 a 17 anos concentra o maior índice de exclusão. Ainda no âmbito cearense, são 18.963 adolescentes fora da escola. A exclusão também está relacionada com a renda das famílias. Do total de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola, quase 400 mil vivem nas famílias 20% mais pobres do País. No Ceará, são 20.218 nesta condição.

Além disso, para meninos e meninas, o racismo é um fator que contribui significativamente para a evasão escolar. No Brasil, 67% dos que estão fora da escola são pretos, pardos ou indígenas. No Ceará, são 74%. Rematrículas e causas de ausência escolar De acordo com a análise, um total de 24.938 crianças e adolescentes foram rematriculados a partir da Busca Ativa Escolar no Ceará. Índice é o terceiro do Nordeste, ficando atrás da Bahia, com 34.741, e do Maranhão, com 33.790.

Crianças e adolescentes que foram rematrículados pelo Bae no Nordeste: