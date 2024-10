Crianças internadas no Hospital Infantil Albert Sabin recebem o Samuzinho

O projeto Samuzinho leva alegria e informações sobre primeiros socorros para as crianças

Na manhã desta quinta-feira, 14, crianças internadas no Hospital Infantil Albert Sabin, receberam o Samuzinho, projeto realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). A ação levou alegria e informações para os pequenos e seus familiares.

O projeto surge com o objetivo de educar as crianças sobre primeiros socorros e a importância do Samu 192.

A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) é coordenada pelo Núcleo de Educação de Urgências (NEU) do Samu Ceará e apresentada como uma extensão das atividades desenvolvidas nas escolas.