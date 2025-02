Caso Kaianne: réu de feminicídio tem recurso negado e vai à juri

Leonardo é considerado o mentor do crime contra a companheira, Kaianne Bezerra , no dia 26 de agosto de 2023, no Eusébio , Região Metropolitana de Fortaleza .

No dia do crime Kaianne estava na própria casa e o marido, Leonardo Nascimento, do lado de fora, colocando água nas plantas. Criminosos renderam Leonardo e adentraram na casa. Ambos estavam desarmados e as câmeras de vigilância da casa estavam desligadas.

A primeira versão, apresentada pelo homem, afirmava que os criminosos separaram o casal em dois cômodos. Kaianne foi morta e o homem ficou trancado nos fundos da casa. Depois que a Polícia Militar foi acionada pela vizinhança, o homem prestou depoimento à Polícia e, posteriormente, um adulto foi preso e um adolescente apreendido.

Conforme a Polícia Civil, em um dos depoimentos, Leonardo descreveu que foi fazer compras em um mercado e, ao verificar as imagens de segurança do estacionamento do estabelecimento comercial, a Polícia verificou que o homem esteve com os suspeitos que haviam sido capturados.