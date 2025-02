Estudante de 16 anos é esfaqueado do lado de fora de escola em Messejana

Um estudante de 16 anos de idade foi esfaqueado do lado de fora de uma escola estadual em Messejana, Fortaleza , nesta quinta-feira, 27. Um adolescente da mesma idade foi apreendido suspeito da ação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a SSPDS, um aluno foi atingido com um objeto perfurocortante em via pública e um outro adolescente foi apreendido suspeito. O aluno ferido foi socorrido para uma unidade hospitalar.