Homem é morto a tiros e dois ficam feridos em via pública no bairro Quintino Cunha

Imagem de apoio ilustrativo. Polícia Militar do Ceará (PMCE) atuou na ocorrência / Crédito: FÁBIO LIMA

Um homem foi morto a tiros e dois ficaram feridos na manhã desta quinta-feira, 27, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. O POVO apurou com uma fonte policial que a ação aconteceu após dois suspeitos fardados de uma empresa de internet em uma motocicleta dispararem contra as vítimas na rua Jangadinha. Ainda não há informações do que motivou os disparos contra o trio. Os três homens baleados foram socorridos ao Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura, conhecido como Frotinha do Antônio Bezerra. Um deles não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local, a outra vítima foi ferida na região do tórax e outra na perna.