Caso Kaianne: defesa de marido afirma que ele não pretendia fugir e é vítima de "linchamento virtual"

Imagens das câmeras de segurança mostraram o marido da contadora Kaianne Bezerra Lima com os executores do crime Crédito: Reprodução/Vídeo via WhatsApp O POVO

"A defesa de Leonardo Nascimento Chaves foi tomada com a desagradável surpresa da determinação da sua prisão irregular. Os fatos serão devidamente esclarecidos no momento oportuno, todavia, reitera-se que o acusado é vítima de um grave crime que lhe é falsamente imputado." A defesa aponta que vai colaborar com a autoridade policial, que detém a competência para apurar os fatos e trazer "à baila a verdade". O que se sabe até agora sobre a morte de Kaianne Kaianne foi encontrada morta no último dia 26 de agosto, dentro da própria residência, após denúncias de vizinhos que escutaram gritos de socorro. Além disso, os policiais verificaram que havia um pano na boca da vítima, sinais de violência e marcas de esganadura. O marido de Kaianne sobreviveu e estava trancado nos fundos da casa. Ele relatou aos policiais que foi alvo de um roubo e que os assaltantes o renderam e entraram no local enquanto ele aguava as plantas do lado de fora. No dia 5, a Polícia Civil deteve dois suspeitos, sendo um adulto e um adolescente, que teriam envolvimento na ação. Até o momento o caso era tratado como um latrocínio,e Leonardo foi ouvido na condição de vítima. Ele disse que passou no estacionamento de um shopping à noite, antes de chegar à casa. Por meio das câmeras de segurança desse estacionamento, a Polícia descobriu que Leonardo esteve com os homens apontados pelo crime horas antes da invasão à residência. A partir dessa situação, ele passou a ser investigado como suspeito.

Conforme a Polícia Civil, foram encontradas várias divergências no depoimento e nas atitudes de Leonardo. A investigação apontou que ele estava com passagens compradas para ir embora do País na semana em que foi expedido pela Justiça o mandado de prisão contra ele. Kaianne Bezerra Lima, de 35 anos, foi morta em Aquiraz e o principal suspeito de ser o mandante do crime é o seu esposo Crédito: Arquivo Pessoal De acordo com a Polícia, o adolescente apreendido suspeito da morte de Kaianne, confrontado com a informação do encontro com o marido dela, descreveu o envolvimento do professor de inglês no crime.

Ele disse que o pagamento pela morte de Kaianne seria feito por Leonardo com o dinheiro de um seguro de vida. A Polícia constatou que o seguro de vida foi contratado no mês de julho, um mês antes da morte da vítima, e que chegaria a R$ 60 mil em caso de morte violenta. No depoimento, o adolescente disse que Leonardo tinha uma dívida com um criminoso no bairro Jardim das Oliveiras e que parte do dinheiro do seguro seria para o pagamento desse criminoso. Ele não soube especificar do que se tratava a dívida. Leonardo era tratado como um filho pela sogra e a chamava de "mãe" A advogada Fernanda Cavalcante, que acompanha a família da vítima, comentou que o caso tem desgastado emocionalmente os parentes, principalmente a mãe de Kaianne, que "tinha Leonardo como um filho". "Ele a chamava de mãe", disse sobre a relação do professor com a sogra.