Caso Kaianne: criminosos estavam desarmados e câmeras, desligadas

Novas informações são de que os criminosos invadiram a casa da contadora desarmados . Além disso, as câmeras de segurança do imóvel estavam desligadas, conforme o delegado Gustavo Pernambuco.

Após a mudança da linha de investigação da morte da contadora Kaianne Bezerra Lima , de 35 anos, no dia 26 de agosto, em Aquiraz , o caso segue sendo apurado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O crime começou a ser investigado como um latrocínio (roubo seguido de morte), mas a linha de investigação aponta agora para feminicídio .

Parentes da vítima relataram que Leonardo afirmava ter sido agredido com uma arma de fogo na nuca, no entanto, as investigações apontaram que a dupla estava desarmada.

Após a Polícia Civil descobrir que Leonardo encontrou os dois executores horas antes do crime, as equipes buscaram o depoimento de um deles, um adolescente de 16 anos, e o confrontaram com a descrição do encontro. A partir disso, ele deu detalhes sobre o caso e apontou Leonardo como mandante da ação.

No depoimento, obtido pelo O POVO, o adolescente relatou que recebeu R$ 50 e uma promessa de receber "um dinheiro bom" referente a um seguro de vida da esposa.

O adolescente afirmou, no depoimento, que Leonardo teria uma dívida com um chefe de organização criminosa do Jardim das Oliveiras. O dinheirodo seguro seria usado para o pagamento dos executores e também para quitar a dívida com o chefe da facção.

Horas antes do crime, Leonardo teria repassado R$ 1.200 para ser entregue a um "frente" (espécide de líder) do Jardim das Oliveiras. Conforme o depoimento do adolescente, Leonardo também apontou uma suposta traição da esposa como motivação para arquitetar a morte dela.

Contadora morta em Aquiraz: como aconteceu o crime

A investigação aponta que Leonardo teria combinado com os executores que ia para fora de casa molhar as plantas, e esse seria o sinal para que os criminosos entrassem na casa. Ele teria ainda separado um pedaço de pau, o qual foi utilizado para matar Kaianne.