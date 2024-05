Caso Kaianne: audiência para decidir se acusado vai à júri ocorre no próximo dia 6

Leonardo e Kaianne eram casados e no dia do crime o homem estava na calçada de casa quando homens invadiram a residência. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a contadora morta. Leonardo estava em um compartimento nos fundos da casa.

A audiência para decidir se acusado de matar a contadora Kaianne Bezerra vai a júri popular ocorre no próximo dia 6 de junho. A mulher foi morta no dia 26 de agosto de 2023 dentro da própria residência no Eusébio , Região Metropolitana de Fortaleza. Leonardo Nascimento Chaves, companheiro da vítima, foi preso em setembro de 2023.

Em depoimento, ele relatou que molhava as plantas do lado de fora quando foi rendido por assaltantes e em seguida trancado. Um dos criminosos foi até ele e o outro rendeu a contadora, que estava no quarto.

As investigações resultaram nas prisões dos acusados de invadir a casa, entre eles um adolescente e um motorista de aplicativo. No depoimento de Leonardo, companheiro de Kaianne, ele relata que esteve um estabelecimento comercial no município horas antes do crime.

Ao checar as imagens, a Polícia identificou que Leonardo esteve no estacionamento com o adolescente e o motorista de uber. Imagens das câmeras de vigilância flagraram o encontro do companheiro de Kaianne com os executores do crime.