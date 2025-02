Quatro pessoas são resgatadas após serem feitas de reféns no bairro Pirambu

Quatro pessoas foram resgatadas após serem feitas de reféns no bairro Pirambu, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira, 26. A operação de resgate foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Comando Tático Motorizado (Cotam). As vítimas foram encontradas na faixa de areia da praia da orla da Vila do Mar.

No local, ao perceberem a presença dos policiais militares, os suspeitos tentaram fugir. Um dos envolvidos, um homem de 21 anos, foi capturado pela equipe, enquanto os outros três conseguiram escapar.