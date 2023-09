Caso Kaianne: laudo aponta asfixia mediante esganadura como causa da morte

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) concluiu o exame cadáverico da contadora Kaianne Bezerra, de 35 anos, morta no dia 26 de agosto, em Aquiraz. De acordo com o laudo, a morte dela foi causada por asfixia mecânica mediante esganadura.

De acordo com a Pefoce, o corpo da contadora passou por exame de necrópsia. Foram coletados vestigios para a realização de exames complementares que possam identificar a autoria do crime.

Uma quinta pessoa foi presa suspeita pelo crime. O aparelho celular da contadora estava com um dos filhos de Antônia Carliani do Nascimento, de 32 anos. No imóvel da mulher, foi encontrado outro aparelho celular que seria fruto de outro roubo.