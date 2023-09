Caso Kaianne: celular da contadora é encontrado e suspeita de receptação presa

Kaianne foi morta em sua residência em Aquiraz Crédito: Arquivo Pessoal

Carliani Nascimento já responde por porte de arma de fogo e foi conduzida à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foi autuada em flagrante pelo crime de receptação. A Polícia Civil restituiu o celular da contadora para seus familiares.

Feminicídio: pessoas detidas Mais quatro pessoas envolvidas no crime foram capturadas, entre elas o autor intelectual, Leonardo Nascimento Chaves, esposo da vítima. De acordo com as investigações, ele já estava com uma passagem comprada para Portugal quando foi localizado saindo da casa da mãe de Kaianne. Leonardo Chaves teria combinado com os executores para simular um latrocínio. O laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) apontou asfixia mecânica em decorrência de esganadura como causa da morte. O objetivo dele era ficar com um seguro de vida da contadora, no valor de R$ 60 mil. Um adolescente, de 16 anos, e Adriano Andrade Ribeiro foram capturados tês dias após o crime. Conforme a investigação, Adriano usou seu carro para dar apoio ao adolescente. Ele foi preso em posse de pertences da vítima em um imóvel no bairro Jardim das Oliveiras. No último dia 12 de setembro, os policiais civis identificaram um homem, de 27 anos, suspeito de ser o favorecedor dos objetos roubados da casa da contadora. Após o crime, ele cedeu sua casa para que os objetos fossem escondidos.

