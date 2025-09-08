Crato: pai e tio são presos suspeitos de estupro de vulnerável contra adolescentes

Dois homens foram capturados suspeitos de estupro contra adolescentes nesta segunda-feira, 8. Delegacia de Defesa da Mulher do Crato investiga o caso

Dois homens foram presos sob investigação de crimes de estupro de vulnerável nesta segunda-feira, 8. Os suspeitos, pai e tio das vítimas, dois adolescentes de 13 e 14 anos, foram capturados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) no Crato , na região do Cariri, a 538,53 km de distância de Fortaleza .

Presos são um homem de 35 anos, com antecedentes por estupro de vulnerável ocorrido em 2021, e um homem de 38 anos, preso anteriormente em junho de 2025 por posse irregular de arma de fogo.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher do Município, identificou que os suspeitos teriam estuprado dois irmãos.

O fato foi denunciado após a vítima do gênero feminino ter uma crise de ansiedade na escola, que acionou o Conselho Tutelar, responsável por encaminhar a denúncia à Polícia Civil.