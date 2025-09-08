Homem e criança são encontrados mortos dentro de carro sumberso em Brejo Santo

Homem e criança são encontrados mortos dentro de carro sumberso em Brejo SantoOs Bombeiros realizaram a abertura das portas do veículo e retiraram as vítimas, já sem sinais vitais
Um homem de 29 anos e uma criança de 4 anos morreram vítimas de afogamento no Cinturão das Águas, localizado no Sítio Ipueiras, zona rural do município de Brejo Santo. O acidente aconteceu no último domingo, 7, e as vítimas fortam encontradas dentro do veículo, que estava submerso.
Por volta das 15h30min, equipes de segurança foram acionadas após a informação de que um veículo Fiat Mobi havia caído no canal e estava submerso.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foi realizada a abertura das portas do veículo para retirada das vítimas, já sem sinais vitais. Em seguida, foi acionado o apoio da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do rabecão, que procederam às medidas legais cabíveis.
A ocorrência foi encaminhada para registro e investigação pelos órgãos competentes.