Vítimas de cárcere privado em clínica no Crato deverão receber R$ 390 mil em indenização

Clínica funcionava desde 2015, nos fundos da casa do diretor investigado / Crédito: Polícia Civil/SSPDS

Conforme decisão da 1ª Vara Cível da Comarca do Crato, o proprietário da Casa de Acolhimento Feminina Água Viva, Fábio Luna dos Santos, deverá pagar o montante de R$ 10 mil para cada uma das ex-internas, somado a uma indenização coletiva de R$ 50 mil, por danos morais. Além da sanção financeira, tanto a instituição quanto Fábio estão proibidos de exercer qualquer atividade relacionada ao acolhimento, tratamento ou cuidado de pessoas com transtornos mentais pelos próximos cinco anos. Na decisão, o juiz destacou que a existência de locais para o trancamento das mulheres configura situação de potencial restrição de liberdade das internas. Além disso, também foram consideradas as condições degradantes apontadas por investigação policial. "Cada uma dessas mulheres sofreu danos específicos à sua personalidade, sendo submetidas a tratamento desumano que incluía confinamento em celas sem condições mínimas de habitabilidade, restrições severas de alimentação, obrigação de realizar trabalhos forçados, ausência de instalações sanitárias adequadas, além de abusos físicos e psicológicos", afirmou José Batista de Andrade, juiz titular da unidade.

Mulheres em cárcere privado no Crato: relembre o caso As denúncias contra a Casa de Acolhimento vieram à tona em 2021, quando uma das então internas conseguiu escapar do local e entregar um bilhete a sua família, contanto que era mantida privada de liberdade em uma cela. O fato resultou em uma operação policial na Instituição, na qual foi constatado que as mulheres só podiam sair das celas para realizar atividades domésticas. Entre as tarefas compulsórias estavam lavar pratos, recolher lixo, capinar mato com as próprias mãos, rasgar livros para reciclagem e retirar fezes e urina das celas.

Por fim, foram encontrados indícios de discriminação das mulheres por condição financeira, já que as detentoras de melhores condições financeiras ficavam dentro de casa, enquanto as mais pobres eram trancadas nas celas. Durante a investigação, o réu negou que as mulheres eram mantidas em cárcere privado e afirmou que as visitas de familiares foram restringidas apenas durante a pandemia de Covid-19. Sobre as tarefas domésticas, Fábio alegou que as únicas atividades às quais as internas eram submetidas se relacionavam a terapia de grupo ou individual, acompanhadas por profissionais habilitados.