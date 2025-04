Suspeito de matar a ex-companheira em Sobral é preso em Cruz

Repórter do caderno de Cidades

Contra Fábio Junior de Souza havia um mandado de prisão preventiva. Leidiane Gomes Assis de Souza havia sido morta na segunda-feira, 14, no bairro Padre Palhano

Fábio Junior de Souza, de 35 anos, foi preso nesta quarta-feira, 16, suspeito de matar a ex-companheira , Leidiane Gomes Assis de Souza, de 32 anos. O crime havia sido registrado na segunda-feira, 14, no bairro Padre Palhano , em Sobral (Região Norte do Estado).

A mais recente atualização disponibilizada pela SSPDS, realizada na última segunda-feira, indicava que 76 dos 833 homicídios registrados neste ano no Ceará vitimaram mulheres. Nove desses crimes foram assinalados como feminicídio pela pasta.

Fábio foi preso no município de Cruz , localizado a 97 quilômetros de Sobral. “A ação foi realizada pela Delegacia de Acaraú”, informou a SSPDS.

Houve ainda um décimo caso registrado na última terça-feira, 15, em Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba. Francisca Gerliane do Nascimento Sousa, de 23 anos, foi morta pelo ex-companheiro. Sandro Vieira do Nascimento foi preso em flagrante.