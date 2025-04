Ceará tem a 2ª maior taxa de pessoas vivendo em rua pavimentada do NE

Sargento Hermínio, em Fortaleza, depois da reforma / Crédito: Samuel Setubal

Em 2022, um total de 88% da população no Ceará morava em vias pavimentadas. Índice é o segundo maior entre os estados do Nordeste, segundo "Censo Demográfico: características urbanísticas do entorno dos domicílios", do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quinta-feira, 17. Leia também: Três redes de supermercados respondem por 40% do faturamento no Ceará