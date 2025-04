No Ceará, 79% da população vive em ruas que não têm bueiro

Foto de apoio ilustrativo. Boeiro estoura devido às fortes chuvas na avenida Beira Mar, em 23 de fevereiro de 2015 / Crédito: CAMILA DE ALMEIDA

Somente 20,9% da população do Ceará mora em vias que contém bueiro/boca de lobo. No ranking nacional, o Estado se encontra em 24° posição. Dado é apontado no Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que foi divulgado nesta quinta-feira, 17.