CE: 3,2% da população vive em vias com sinalização para o trânsito de bicicletas

Um total de 3,2% das pessoas que vivem no Ceará moram em vias com alguma sinalização para o trânsito de bicicletas, como ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas. Dado é apontado no Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que foi divulgado nesta quinta-feira, 17.

Pelo levantamento, o Estado aparece com o terceiro maior índice do Brasil. No entanto, o balanço destaca que de forma geral os percentuais das unidades federativas "foram significativamente baixos, revelando que a infraestrutura das vias no País ainda é muito direcionada para veículos automotores".