Justiça impede que Guaramiranga fiscalize e emita licenciamento ambiental

Na decisão, o juiz Daniel Gonçalves Gondim, da Comarca de Guaramiranga, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 12, 13 e 16 da Lei Municipal nº 461/2025 / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e determinou que o Município de Guaramiranga, localizado a 105,76 km de Fortaleza, abstenha-se de exercer as atividades de fiscalização e licenciamento ambiental. A decisão, divulgada nessa quarta-feira, 16, mantém as atribuições, provisoriamente, a cargo da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Na decisão, o juiz Daniel Gonçalves Gondim, da Comarca de Guaramiranga, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 12, 13 e 16, da Lei Municipal nº 461/2025, que criou o órgão com cargos comissionados em vez de providos por concurso público e sem definir suas atribuições. LEIA MAIS | De natureza a mercadoria: como a valorização imobiliária transforma o verde em ouro O documento expedido pela Justiça determinou que o município de Guaramiranga se abstenha de nomear, dar posse ou permitir o exercício dos 17 cargos comissionados, sob pena de multa diária de R$2 mil, até o julgamento do mérito ou correção legislativa. A liminar destaca ainda que a criação dos cargos sem descrição legal viola o artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência consolidada no Tema 1010 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual "é inconstitucional a criação de cargos em comissão sem a descrição das atribuições legais ou para o desempenho de atividades estritamente técnicas, burocráticas ou operacionais".

De acordo com a legislação, os órgãos ambientais devem contar, obrigatoriamente, com uma equipe multidisciplinar formada por servidores efetivos de nível superior, como engenheiro ambiental, biólogo, geólogo, entre outros. Conforme o documento, a duração das atribuições se estendem até a comprovação da completa estruturação do órgão municipal, nos moldes da Lei Complementar (LC) nº140/2011, Emenda à Constituição (EC) mº 126/2025 e Resolução Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) nº 07/2019. Prefeitura de Guaramiranga vai recorrer da decisão O advogado ambiental Daniel Pagliuca explica que o licenciamento ambiental pode ser realizado pelos municípios, desde que atendam aos requisitos mínimos pontuados pela legislação, incluindo equipes formadas por técnicos com nível superior e concursados, além de conselho municipal ativo.

A mensagem de criação da Autarquia do Meio Ambiente foi enviada à Câmara pela prefeita de Guaramiranga, Ynara Mota (Republicanos), em fevereiro. Segundo Daniel, a agilidade mostrou um interesse muito grande da administração em relação ao assunto. “O Ministério Público se antecipou ao início dessas atividades, caso isso seja regulamentado, para que só possa fiscalizar e licenciar depois de cumpridos todos os requisitos que a norma ambiental diz para que o Município possa exercer efetivamente esse poder fiscalizador e licenciador”, detalha. Procurado pelo O POVO, o advogado da prefeita de Guamiranga, Alvaro Viana Souza, ressaltou que a decisão da Justiça não foi para extinguir a Autarquia do Meio Ambiente, somente a forma como os cargos foram descritos. Segundo ele, o Município irá recorrer da decisão.