Missão Velha: quatro são presos e 80kg de maconha são apreendidos

Quatro pessoas são presas e 80 quilos de maconha são apreendidos em Missão VelhaSuspeitos foram detidos no momento em que iam fazer a entrega da droga, que estava sendo transportada em um caminhão
Quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, foram presas durante uma ofensiva da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), realizada nessa quarta-feira, 10, na cidade de Missão Velha, na região do Cariri. Eles foram presos por tráfico de drogas e com eles foram apreendidos 80 quilos de maconha.
Prisões aconteceram no momento em que os suspeitos iam fazer a entrega da droga, que estava sendo transportada em um caminhão.
A droga estava dividida em 136 tabletes, além de dois tabletes de cocaína. A Polícia recolheu também dois veículos e quatro aparelhos celulares, que serão analisados durante as investigações.
Coordenada pelo Núcleo Operacional (NO) da 2ª Seccional do Interior Sul, sediada em Juazeiro do Norte, a operação foi iniciada após o repasse de informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Os agentes federais identificaram um caminhão, que trafegava entre os estados de Pernambuco (PE) e Paraíba (PB), realizando desvios de rota na BR. A atitude suspeita chamou atenção das equipes.
Inicialmente, o automóvel foi identificado no município de Brejo Santo, no Ceará, localizado a 521,75 km de Fortaleza. O veículo passou a ser monitorado até o município de Missão Velha, onde estacionou e aguardou os demais suspeitos que realizaram a entrega da droga.
Durante a ofensiva, dois homens que estavam no caminhão e outros dois que chegaram ao local para receber o material ilícito foram presos em flagrante.
De acordo com a Polícia Civil, entre os capturados, está um homem de 31 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os outros três detidos, dois homens, de 25 e 29 anos; e uma mulher de 25 anos, não têm registros criminais anteriores.
O caso está sob responsabilidade da Polícia Civil de Juazeiro do Norte, que realiza diligências para identificar outros possíveis envolvidos na atividade criminosa.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br