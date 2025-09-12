Missão Velha: quatro são presos e 80kg de maconha são apreendidos

Ao todo, foram apreendidos 136 tabletes de maconha, totalizando cerca de 80 quilos da droga, além de dois tabletes de cocaína / Crédito: Divulgação / Polícia Civil do Estado do Ceará

Quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, foram presas durante uma ofensiva da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), realizada nessa quarta-feira, 10, na cidade de Missão Velha, na região do Cariri. Eles foram presos por tráfico de drogas e com eles foram apreendidos 80 quilos de maconha. Prisões aconteceram no momento em que os suspeitos iam fazer a entrega da droga, que estava sendo transportada em um caminhão.

Inicialmente, o automóvel foi identificado no município de Brejo Santo, no Ceará, localizado a 521,75 km de Fortaleza. O veículo passou a ser monitorado até o município de Missão Velha, onde estacionou e aguardou os demais suspeitos que realizaram a entrega da droga. Durante a ofensiva, dois homens que estavam no caminhão e outros dois que chegaram ao local para receber o material ilícito foram presos em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, entre os capturados, está um homem de 31 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os outros três detidos, dois homens, de 25 e 29 anos; e uma mulher de 25 anos, não têm registros criminais anteriores.