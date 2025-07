Ceará registra queda de 55% nos incêndios em vegetação no primeiro semestre de 2025

O Ceará teve 481 incêndios em vegetação combatidos no primeiro semestre de 2025. Esse número representa uma redução de 55,05%, comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram registradas entre os meses de janeiro e junho 1.070 ocorrências.

De acordo com a Secretária da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a queda de 589 ocorrências está relacionada a uma combinação de fatores: o aumento do volume de chuvas durante a quadra chuvosa, o clima mais úmido, ações preventivas e o avanço na conscientização da população quanto aos riscos das queimadas.



Áreas privadas concentram maior número de focos

De acordo com um levantamento divulgado pela SSPDS, as áreas privadas registraram a maior quantidade de ocorrência de incêndios, sendo 579 casos em 2024 e 260 em 2025. Já nas áreas públicas, o número reduz passando de 389 para 197. Áreas de proteção ambiental registraram o menor número, de 102 para 24 ocorrências

Fortaleza é a cidade com mais ocorrências de incêndio no Ceará no primeiro semestre de 2025

No primeiro semestre deste ano, Fortaleza registrou o total de 115 ocorrências de incêndio em vegetação, tornando-se a cidade com maior número de atendimentos no primeiro semestre de 2025. Em seguida aparecem as cidades de Juazeiro do Norte (34), Aracati (19), Crato (16), Caucaia (15) e Beberibe (15).

Em 2024 Fortaleza também liderou o ranking, ao total foram atendidas 281 ocorrências de incêndio. Em seguida aparecem os municípios de Caucaia (66), Aracati (63), Aquiraz (44), Eusébio (40) e Maracanaú (34).