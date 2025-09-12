Famílias denunciam destruição de túmulos em cemitério de Coreaú

Durante a invasão, jazigos foram quebrados e corpos chegaram a ser espalhados pelo cemitério / Crédito: Leitor / Via WhatsApp O POVO

Túmulos e cadáveres foram violados e destruídos na madrugada de quinta-feira, 11, na cidade de Coreaú, a 282,35 km de Fortaleza. Durante a invasão, jazigos foram quebrados e corpos chegaram a ser espalhados pelo cemitério. Ainda não há informações sobre os responsáveis pelo crime. Os rastros da destruição foram registrados por familiares e amigos das pessoas mortas durante visita ao cemitério Alto do Izaias, popularmente conhecido como Cemitério dos Gomes.

Art. 209 - Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.



- Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa. Art. 210 - Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.



- Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. Art. 211 - Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena - reclusão, de um a três anos, e multa Moradores relatam clima de medo Ao O POVO, uma testemunha, que preferiu não se identificar, informou que um boletim de ocorrência (B.O) foi registrado para denunciar o caso. “Simplesmente entraram no cemitério, destruíram as covas, quebraram as sepulturas, inclusive o meu avô, as minhas sobrinhas e o meu pai. Abriram as gavetas, quebraram os caixões, os corpos já espalharam os ossos, cabeça foi lançada fora. Não somente com a minha família, mas com todas as outras famílias”, afirma. A testemunha também afirma que não há outros registros de casos como esse na Cidade. “As pessoas estão assustadas com a forma com que foi tratada. Simplesmente destruíram não só as tumbas, os corpos e as imagens, as fotinhas que ficam lá para os familiares se recordarem da fisionomia dos seus familiares, e simplesmente destruíram tudo. Simplesmente os corpos ficaram jogados”, denuncia.



Segundo a testemunha, a falta de informações sobre os responsáveis pelo crime gera um clima de medo entre os moradores. “Aqui é uma cidade marcada por conflitos. Não tem conflitos territoriais, mas existe um grupo organizado que, a qualquer tempo, estão disponíveis a fazer a justiça que eles entendem ser justiça”, explica. “Até o momento, não houve nenhuma manifestação dos órgãos competentes diante da situação. Um segundo ponto que emerge é a responsabilidade civil e sanitária pelo cuidado com os equipamentos. Fica à incerteza, a quem pertence a responsabilidade de cuidado com os mortos?”, questiona.