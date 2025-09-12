Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Famílias denunciam destruição de túmulos em cemitério de Coreaú

Durante invasão ao cemitério, jazigos e cadáveres foram violados e destruídos
Autor Gabriele Félix
Túmulos e cadáveres foram violados e destruídos na madrugada de quinta-feira, 11, na cidade de Coreaú, a 282,35 km de Fortaleza. Durante a invasão, jazigos foram quebrados e corpos chegaram a ser espalhados pelo cemitério. Ainda não há informações sobre os responsáveis pelo crime.

Os rastros da destruição foram registrados por familiares e amigos das pessoas mortas durante visita ao cemitério Alto do Izaias, popularmente conhecido como Cemitério dos Gomes.

Em imagens enviadas ao O POVO, é possível ouvir uma mulher afirmar que fotos, santos e ossos foram depredados e removidos dos sepulcros.

“Meu Deus, que coisa triste, gente. Eu tô passada. Estão ali os ossos, os ossos no chão. É muito triste”, lamenta a mulher. Ao fundo, um senhor também lastima o ocorrido. “Quebraram e ainda botaram para fora (os ossos)”.

O vilipêndio a cadáver é crime previsto no artigo 212 do Código Penal (CP), com detenção de um a três anos, e multa. A Lei prevê criminalização de outras condutas praticadas contra mortos:

  • Art. 209 - Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
  • Art. 210 - Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
  • Art. 211 - Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena - reclusão, de um a três anos, e multa

Moradores relatam clima de medo

Ao O POVO, uma testemunha, que preferiu não se identificar, informou que um boletim de ocorrência (B.O) foi registrado para denunciar o caso.

“Simplesmente entraram no cemitério, destruíram as covas, quebraram as sepulturas, inclusive o meu avô, as minhas sobrinhas e o meu pai. Abriram as gavetas, quebraram os caixões, os corpos já espalharam os ossos, cabeça foi lançada fora. Não somente com a minha família, mas com todas as outras famílias”, afirma.

A testemunha também afirma que não há outros registros de casos como esse na Cidade. “As pessoas estão assustadas com a forma com que foi tratada. Simplesmente destruíram não só as tumbas, os corpos e as imagens, as fotinhas que ficam lá para os familiares se recordarem da fisionomia dos seus familiares, e simplesmente destruíram tudo. Simplesmente os corpos ficaram jogados”, denuncia.


Segundo a testemunha, a falta de informações sobre os responsáveis pelo crime gera um clima de medo entre os moradores.

“Aqui é uma cidade marcada por conflitos. Não tem conflitos territoriais, mas existe um grupo organizado que, a qualquer tempo, estão disponíveis a fazer a justiça que eles entendem ser justiça”, explica.

“Até o momento, não houve nenhuma manifestação dos órgãos competentes diante da situação. Um segundo ponto que emerge é a responsabilidade civil e sanitária pelo cuidado com os equipamentos. Fica à incerteza, a quem pertence a responsabilidade de cuidado com os mortos?”, questiona.

O POVO procurou a Prefeitura de Coreaú para se manifestar sobre o caso. A matéria será atualizada após o retorno. 

