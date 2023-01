Adolescente é atingido por raio em Crateús, no Ceará

Um adolescente, de 16 anos, sobreviveu à queda de um raio, na noite dessa segunda-feira, 30, no município de Crateús, a 359,1 km de Fortaleza. Ele estava dentro de casa, colocando garrafas de água dentro da geladeira quando o incidente aconteceu. O rapaz está consciente, mas segue internado.

Matheus foi encontrado inconsciente pelo pai, que rapidamente o levou ao Hospital São Lucas de Crateús. No local, ele foi, aos poucos, recuperando os sentidos, mas ainda queixava-se de dormência na língua e dificuldade para falar.

O adolescente fez uma série de exames, e alguns deles constataram resultados alterados. Por conta disso, a equipe médica decidiu deixar o rapaz em observação por 12 horas, para que então os testes sejam repetidos para ver se existe a possibilidade de alta.

Prevenção

Por mais que as chances de ser atingido sejam pequenas, é importante sempre estar atento. Somente no ano de 2022 houve mais de 183 mil ocorrências de raios em todo o Estado do Ceará.

Nem sempre as mortes e ferimentos estão associados às descargas diretamente em uma pessoa. Os danos também podem ser causados por efeitos indiretos, como a queda de um raio próximo ao local onde a vítima esteja.



Cuidados dentro de casa durante tempestade

Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestade

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.



