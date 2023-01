Homem é assassinado e duas mulheres são baleadas dentro de comércio em Crateús

Em Crateús, um homem de 41 anos foi assassinado e duas mulheres foram baleadas dentro de um estabelecimento comercial. O caso ocorreu na manhã desse sábado, 21. Até o momento, ninguém foi preso.

Conforme nota da Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), a vítima foi morta a tiros em um comércio. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Pefoce foram acionadas para atenderem à ocorrência de homicídio doloso.

Ainda de acordo com a SSPDS, as duas mulheres também estavam no local e foram lesionadas e socorridas até uma unidade hospitalar da região.

A Delegacia Regional de Crateús investiga o caso com objetivo de identificar a autoria do crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Crateús: (88) 3692 3308

