Investigado por morte de criança de 5 anos em Crateús é preso por tráfico

Um homem de 27 anos, investigado por participação na morte de uma criança de 5 anos no último sábado, 12, foi preso em flagrante por tráfico nesta terça-feira, 15, em Crateús, a 332 quilômetros de Fortaleza. Com Francisco Emerson Torres Pereira, policiais militares encontraram 835 gramas de maconha, 450 gramas de cocaína, uma balança de precisão, dois facões, entre outros objetos.



A mesma ação também resultou na prisão de Robson Pereira da Silva, de 30 anos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os dois homens estavam em uma residência localizada no bairro Dom Fragoso.

Francisco Emerson, também conhecido como Gardenal, tentou fugir, mas foi capturado pela equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). Na casa, ainda estava uma adolescente de 16 anos, que, ouvida na Delegacia Regional de Crateús, foi liberada.

Emerson, por sua vez, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Já Robson foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

"Um procedimento foi instaurado e as diligências continuam no intuito de confirmar a participação de Emerson na morte da criança, bem como localizar outros partícipes do crime", informou a SSPDS.

Morte de criança

Pedro Gabriel Morais do Nascimento foi morto enquanto participava de um culto religioso ao lado da família. O crime ocorreu após criminosos atirarem contra pessoas que estavam em uma festa que ocorria em um imóvel nas proximidades de onde o cerimônia era realizada. A criança foi atingida por uma bala perdida e veio a óbito.

Foi pelo menos o quarto caso de crianças de menos de 10 anos mortas este ano no Estado. Em 20 de agosto, o bebê Abraão Lucca, de nove meses, foi morto com um tiro na cabeça no bairro Pici. Em 1º de setembro, uma criança de três anos foi morta a tiros ao lado de um adulto em Poranga, a 359 quilômetros da Capital. E, dois dias depois, no bairro Messejana, Maria Alice de Sousa Justino, de dois anos, foi assassinada ao lado de Francisco Cristiano Barroso, de 28 anos.

