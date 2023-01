Policia Civil prende suspeito de matar criança em Crateús

A Polícia Civil do Estado do Ceará concluiu o inquérito que investigava o assassinato de uma criança de cinco anos, ocorrido em novembro de 2022, na zona rural de Crateús. Com a finalização do processo, foi cumprido um mandado de prisão preventiva neste domingo, 29, contra um jovem de 18 anos, que é suspeito da autoria do crime.

O inquérito foi iniciado logo após o registro da ocorrência do crime pela Delegacia Regional de Crateús. Durante as diligências, aproximadamente 40 pessoas foram ouvidas. Ao longo das investigações, a unidade policial representou ao Judiciário a prisão temporária do investigado. Com o envio da primeira ordem judicial, Ray Vieira Moreira, de 18 anos, teve sua prisão temporária decretada.

Com o andamento das investigações, a Delegacia Regional de Crateús finalizou o inquérito e representou novamente ao Judiciário pela prisão preventiva do jovem. Contra ele, que já estava em reclusão, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de homicídio e integrar organização criminosa.

O mandado foi cumprido na tarde desse domingo, 29, na cidade de Crateús, a 359,1 km de Fortaleza. Agora, as investigações seguem em andamento para a identificação de outros envolvidos no crime.

O homicídio

O caso aconteceu na zona rural da cidade de Crateús, em 12 de novembro de 2022. As informações oficiais apontam que Ray Vieira teria efetuado os disparos contra um homem, que ao vê-lo, fugiu em direção a uma celebração religiosa nas proximidades.

Com os disparos feitos contra os presentes na igreja, um menino de cinco anos foi atingido e morreu ainda no local. Fora o homicídio, Ray era alvo de uma investigação por integrar organização criminosa.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Crateús:(88) 3692-3308



