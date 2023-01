Mais de 183 mil raios foram registrados no Ceará em 2022

O mês de fevereiro, em específico, teve um aumento de 208%, quando comparado com o mesmo mês em 2021

O ano de 2022 teve mais de 183.428 raios em todo o Estado do Ceará. Um aumento de 87% em comparação com o ano anterior, quando foram contabilizadas 97.700 descargas atmosféricas. Os municípios mais atingidos por descargas atmosféricas foram: Granja (10.637), Santa Quitéria (5.406), Morada Nova (4.717), Crateús (3.803) e Ipueiras (3.661). Os dados são do Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel

O mês de fevereiro, em específico, teve um aumento de 208% quando comparado com o mesmo período em 2021. A razão para isso, de acordo com a meteorologista Rafaela Gomes, foi o intenso período de chuvas. Maio de 2022, por exemplo, foi o mês mais chuvoso dos últimos 11 anos no Ceará.

“Essas chuvas que ocorreram com maior intensidade, provavelmente, se caracterizam por chuvas de nuvens mais convectivas que, possivelmente, foram as responsáveis por aumentar o número de raios observados no ano de 2022”, explica a meteorologista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rafaela também explica que as nuvens funcionam como se fossem pilhas. No topo encontram-se as cargas positivas e na superfície estão as negativas. Essa diferença de cargas é o que formam os raios.

“Quando a concentração de carga acontece dentro dessas nuvens e o ar que circula não consegue as isolar eletricamente, as descargas elétricas ocorrem. Lembrando que elas podem acontecer tanto de nuvem para nuvem, quanto da nuvem para o solo”, conta Rafaela.

Prevenção

Os raios são muito perigosos, podem causar lesões e até serem fatais. Por mais que as chances de atingir uma pessoa sejam pequenas, é importante sempre estar atento.

Nem sempre as mortes e ferimentos estão associados às descargas diretamente em uma pessoa. Os danos podem ser causados por efeitos indiretos, como a queda de um raio próximo ao local onde a vítima esteja.

Cuidados dentro de casa durante tempestade

Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestade

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

Sobre o assunto Bombeiros resgatam 27 vítimas de afogamento nesse fim de semana

800 professores são empossados na rede pública de ensino do Ceará

PMs cearenses embarcam para combater atos golpistas em Brasília

Fora de Fortaleza, Ceará não tem mar impróprio para banho

Germinal é o primeiro açude cearense a sangrar em 2023

Tags