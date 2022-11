Escola cearense viraliza ao fazer Dia do Cabelo Maluco com alunos

Alunos de uma escola cearense têm ganhado repercussão nas redes sociais ao participarem do Dia do Cabelo Maluco. A dinâmica foi realizada pelo Colégio Primeiro de Janeiro, uma instituição particular localizada no município de Crateús. De acordo com Janinne Mourão, diretora do colégio, mais de 100 crianças participaram do dia temático, que fez parte das comemorações do Mês das Crianças.







A ideia da brincadeira surgiu a partir da sugestão do filho de nove anos da própria diretora da Instituição. "Inicialmente, a gente fez [o Dia do Cabelo Maluco] somente para os alunos do ensino fundamental anos iniciais, ou seja, do primeiro ao quinto ano. Porém, com o desfile e com a premiação do penteado mais diferente, o sucesso foi tamanho que a gente resolveu expandir a ideia para as crianças da educação infantil", explica a gestora.

A primeira dinâmica, que foi com as classes de ensino fundamental, ocorreu no dia 20 de outubro. Na ocasião, foi feita uma competição para a escola do cabelo mais criativo. Já a segunda, que foi com as turmas da educação infantil, ocorreu no dia 25 do mesmo mês.

“O vídeo que viralizou na internet é protagonizado pelas crianças do infantil. Nesse dia, nós tivemos mais de 100 penteados diferentes”, relata a diretora. No registro, é possível ver crianças com penteados com brinquedos na cabeça, acessórios exagerados e até que remetem a comidas. Até o momento, o vídeo que mostra os resultados da dinâmica já reúne mais de 2 milhões de visualizações.

Além do engajamento das famílias, até as professoras entraram no clima dos cabelos diferenciados. De acordo com Janinne, apesar de algumas crianças aparecerem no vídeo com semblante mais sério, a dinâmica foi muito divertida para todos.

“Como as crianças estavam chegando no colégio, muitas ainda não haviam visto os outros coleguinhas com os cabelos diferentes. A gente também sabe que as câmeras intimidam muito. Mas tanto as crianças, quanto as famílias, adoraram participar desse dia enriquecedor”, explica.

Ainda em comemoração ao Mês da Criança, a Instituição também fez outras dinâmicas que exigiram a criatividade das crianças e da família. “Fizemos o dia em que eles tinham que levar o material escolar dentro de qualquer outra coisa, que não fosse mochila. Eles puderam usar a criatividade para levar o material escolar em objetos diferenciados”, conta a diretora.

O momento também foi registrado nas redes sociais, onde é possível crianças chegando com o material escolar em baldes, cestas de supermercado e até caixas térmicas.



