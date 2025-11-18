"Mineradora" criava criptomoedas para lavar dinheiro de streamings pirata no Ceará

Empresa tinha sede no município de Chorozinho e furtava energia para criação das moedas digitais / Crédito: Divulgação/MPCE

Uma “mineradora” foi identificada durante as investigações contra um esquema criminoso de pirataria de TVs serviços ilegais de streaming no Ceará. O local é apontado por criar criptomoedas para ocultar e lavar dinheiro dos serviços ilegais. A empresa fica localizada no município de Chorozinho, a 61,32 quilômetros de Fortaleza. A investigação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), e buscou cumprir, nesta terça-feira, 18, dezenove mandados de busca e apreensão e cinco de prisão. Três pessoas foram presas por mandados, sendo duas em Fortaleza e uma em Santa Catarina.

De acordo com o coordenador do Gaeco, promotor de Justiça Adriano Saraiva, foi identificado uma parceria com um grupo que comercializava criptomoedas para ocultar e lavar o dinheiro ilícito obtido com a pirataria. No local, foi constatada a prática de furto de energia por meio do uso de um 'gato', uma técnica ilegal comum utilizada para reduzir o consumo de energia de forma ilegal. "Eles tinham maquinário muito pesado, então o gasto é muito alto. Então eram feitos energia dos gatos", disse o promotor. Ao todo, foram identificadas 14 empresas de serviços de conteúdo audiovisual de forma ilgeal. Todas tiveram os serviços suspensos por 180 dias. Ainda segundo Adriano, o esquema criminoso comercializava os serviços de assinatura de forma ilegal. Posteriormente, eles atuavam em um site com os conteúdos em diversos valores, desde conteúdo de entretenimento até conteúdo adulto.