Serviços de streaming piratas são suspensos no Brasil após operação na Argentina

As operações de diversas plataformas de streaming piratas foram suspensas no Brasil desde o último sábado, 1º de novembro, após uma operação na Argentina. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirmou em nota enviada ao Estadão que a medida que resultou na interrupção das atividades dessas plataformas ocorreu em setembro, como parte de uma ação judicial movida pela Aliança Contra a Pirataria Audiovisual (Alianza). A Anatel informou que não participou do processo.

Ao todo, foram desmantelados mais de 30 serviços ilegais, que alimentavam a maioria dos decodificadores de televisão do mercado, com alcance global em países como Argentina, Brasil, México e África do Sul.

Entre os aplicativos afetados estão o My Family Cinema e o Eppi Cinema. Nas redes sociais, dezenas de usuários comentaram a interrupção dos serviços nos últimos dias e alguns lamentaram terem perdido o dinheiro da assinatura.

Apesar de serem serviços piratas, as plataformas também foram alvo de dezenas de reclamações no Reclame Aqui nas últimas 24 horas. Os clientes apontaram o encerramento dos serviços sem aviso prévio e pediram por reembolso.

"Devido a questões de direitos autorais, esta marca deve encerrar permanentemente seus serviços. Agradecemos sinceramente pela sua confiança e apoio ao longo dos anos. Esperamos que nosso produto tenha proporcionado boas lembranças para você e sua família", diz a mensagem enviada pela My Family Cinema aos assinantes e compartilhada pelos usuários nas redes sociais.

Combate ao 'gatonet'

Aparelhos de TV Box não homologados e serviços de streaming piratas, também conhecidos como "gatonet", permitem o acesso a diversos conteúdos audiovisuais, como filmes e séries, de forma ilegal.

Desde 2023 a Anatel lançou um plano de combate à pirataria, com um dos focos no bloqueio de aparelhos de TV Box ilegais.

Dados do setor de fiscalização da agência indicam que, entre outubro de 2018 e maio de 2025, a Anatel apreendeu 1,5 milhão de TV boxes não homologados e, desde setembro de 2023, o Laboratório Antipirataria da Anatel bloqueou 24.700 IPs e 4.428 domínios usados para pirataria.

A Anatel afirmou que certifica e homologa os aparelhos do tipo TV Box para garantir a segurança do consumidor e evitar a prática de atividades ilícitas por meio das redes de telecomunicações. A recomendação é que o consumidor se certifique que o aparelho de TV Box que está comprando é homologado; é possível consultar os dispositivos do tipo que têm homologação da agência neste link.

"Além de possibilitar a pirataria, TV Boxes piratas podem interferir em outros aparelhos legítimos e permitir ataques hacker às redes de seus usuários, seja para o roubo de senhas e dados pessoais, seja para a promoção de ataques coordenadas como os chamados Ataques de Negação de Serviço Distribuída (DDoS)", diz o órgão.

