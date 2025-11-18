Polícia do CE bloqueia R$ 36 milhões e apreende 41 celulares

Operação "Sórdida Pecúnia" foi deflagrada em Fortaleza, Caucaia, Marcanaú e Rio de Janeiro / Crédito: Divulgação Polícia Civil

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira, 18, cumpre 36 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e no Rio de Janeiro. Polícia Civil do Ceará fez o bloqueio de R$ 36 milhões de contsa suspeitas e apreendeu 41 celulares e sete veículos, sendo dois de luxo e um elétrico. Cinco pessoas foram presas.