Polícia do CE bloqueia R$ 36 milhões e apreende 41 celulares

Polícia do Ceará bloqueia R$ 36 milhões e apreende 41 celulares e carros de luxoOperação policial prendeu cinco pessoas e apreendeu 41 celulares e sete veículos, sendo dois de luxo e um elétrico
Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira, 18, cumpre 36 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e no Rio de Janeiro. Polícia Civil do Ceará fez o bloqueio de R$ 36 milhões de contsa suspeitas e apreendeu 41 celulares e sete veículos, sendo dois de luxo e um elétrico.
Cinco pessoas foram presas.
Operação visa desarticular e asfixiar financeiramente grupo criminoso que atua na venda de drogas e lavagem de dinheiro em Caucaia.
Entre os alvos presos pelas equipes da Delegacia de Caucaia, que atuaram com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), estava um homem de 28 anos, apontado como atuante direto da lavagem de dinheiro e na realização de empréstimos.
Os presos, de acordo com a Polícia, estavam em posse de armas de fogo, dinheiro, munições e cartões de crédito.