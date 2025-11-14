Operador financeiro do CV preso na Bolívia estava na Rocinha e fugiu após operação no Rio

"Nem da Gerusa" foi preso pela Polícia Civil do Ceará nessa quinta-feira, 13, na Bolívia / Crédito: Divulgação/PC-CE

O criminoso Jangledson de Oliveira, conhecido como “Nem da Gerusa”, e apontado como operador financeiro e logístico da facção Comando Vermelho (CV), fugiu para a Bolívia após uma operação policial realizada na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, em maio deste ano. A ação mirou cearenses líderes da facção na região. O suspeito estava sendo monitorado pelas Forças de Segurança do Estado há pelo menos cinco anos. A investigação revelou que ele chegou a se refugiar na Venezuela, onde passou três anos, e, posteriormente, foi para a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde estava desde maio.

Leia Mais | Adriano Saraiva: "Existem 200 membros do CV do Ceará hoje no Rio" A região carioca é apontada por ser um dos locais onde os criminosos cearenses buscam abrigo e proteção de demais integrantes do CV. De lá, eles continuam ordenando crimes no Ceará, como O POVO mostrou anteriormente. Conforme os levantamentos policiais, “Nem da Gerusa” estava na Bolívia com o objetivo estratégico de facilitar o tráfico internacional e comandar o fornecimento de drogas para o Ceará. O delegado-geral da PC-CE, Marcio Gutierrez, apontou que o criminoso é um operador financeiro e logístico da facção. “Foi destacado que a Bolívia é um dos três maiores produtores de cocaína. Ele não estava lá à toa, ele estava utilizando isso para beneficiar a facção. Essa prisão realmente desestrutura essa parte financeira e essa parte de logística de tráfico de drogas dessa organização criminosa”, disse Gutierrez.

Além do papel, o criminoso é responsável por ordenar e executar diversos crimes. Ele tinha pelo menos nove mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio qualificado, latrocínio, roubo e organização criminosa, sendo oito expedidos pela Justiça do Ceará e um no Rio Grande do Norte. De acordo com o delegado titular da Draco, Thiago Salgado, o criminoso estava envolvido diretamente em uma rota que traz droga da Bolívia para o Brasil. No entanto, a dinâmica por onde os entorpecentes passavam até chegar ao Ceará ainda é alvo da investigação que segue em andamento. Leia Mais | CV 'muito em breve assumirá o controle' na guerra entre facções, diz relatório

“É difícil o controle dessa rota porque é só um rio que divide uma travessia de 15 minutos de barco sem muita fiscalização”, comenta Thiago. O suspeito também integra a lista dos criminosos mais procurados do Ceará. Sua área de atuação era focada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), especialmente nos municípios de Eusébio, Maracanaú, Aquiraz e Itarema. Nem também é investigado por controlar o tráfico de drogas e armas e ordenar execuções de rivais e desafetos através do “Tribunal do Crime”. A investigação aponta o envolvimento dele no homicídio contra o seu ex-sogro, o subtenente da reserva do Corpo de Bombeiros Francisco Luciano Ferreira Gadelha, em 2017, na cidade de Maracanaú. Suspeito deve ser recambiado ao Ceará O diretor-adjunto do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Drco), delegado Alisson Gomes, informou que, atualmente, o suspeito encontra-se preso na cidade de Guayaramerín, na Bolívia. Uma tratativa para recambiamento do suspeito ao Ceará segue sendo realizada entre as autoridades bolivianas e brasileiras.