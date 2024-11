IPTV pirata que lucrava R$ 1,5 bilhão por mês é derrubado pela Polícia

Serviço de IPTV é derrubado pela Polícia: site mundial de pirataria foi fechado em 2024

Em agosto, autoridades do Vietnã, em colaboração com a Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), fecharam o Fmovies.

Esta foi supostamente a maior operação de streaming pirata do mundo. A invasão da Polícia de Hanói resultou na apreensão do Fmovies e seus sites afiliados, que acumularam mais de 6,7 bilhões de visitas entre janeiro de 2023 e junho de 2024.

Dois suspeitos foram presos e o provedor de hospedagem de vídeo associado Vidsrc.to também foi retirado do ar. Lançado em 2016, o Fmovies era uma notória rede de streaming ilegal.